Коли відкриють КПВВ "Мар'їнка"

Контрольний пункт "Гнутове" на Донеччині 9 квітня відновив роботу після реконструкції, а КПВВ "Мар'їнка" відкриють 10 квітня о 7 годині ранку.

Причиною закриття "Гнутового" була реконструкція, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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Нещодавно на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" снайпер проросійських бойовиків поранив військового. Саме через це пункт тимчасово закрили.

Інші пункти пропуску, "Майорське", "Новотроїцьке", "Станиця Луганська", працюють за графіком.

До слова, на окупованому Донбасі російські війська продовжують застосовувати зразки новітнього озброєння виробництва РФ. Зокрема, 5 квітня проросійські бойовики здійснили обстріл українських позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметрів.