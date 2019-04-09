Облаштування кордону з Росією на Харківщині завершиться до кінця року за однієї умови

Роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ у Харківській області будуть закінчені в 2019 році при наявності фінансування будівництва.

Зазначається, що частину Харківського прикордонного загону повністю облаштовано протитранспортним ровом та валом. Додатково встановлюється загороджувальний паркан, контрольно-слідова смуга та інші об'єкти Повністю облаштовано понад 65 відсотків загону.

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Про це журналістам повідомив у понеділок перший заступник начальника Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби Василь Панасюк.

Помічниця начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець, у Харківській області зазначила, що до кінця року у відділі прикордонної служби (ОПС) "Тополі" планується встановити 1,2 кілометра металевого паркану, в ОПС "Золочів" – 4 переходи для прокладання рокадної дороги на складних ділянках, в ОПС "Веселе" – 500 метрів рокадної дороги, 2 переходи для прокладання рокадної дороги на складних нестандартних напрямках.

Вона також додала, що всі ділянки передбачається обладнати системами відеоспостереження та контролю. Іванець наголосила, що наразі етап робіт з підготовки прикордонного загону є завершальним та, при наявності фінансування, всі роботи вдасться завершити до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що наразі так звану "стіну", яку мають звести на кордоні України і Росії, облаштовують також на ділянці Луганської області.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.