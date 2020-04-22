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      Когда заработает метро в Киеве: ответы власти

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      Метро у Києві запрацює не швидше як 11 травня / ua.sbu.ua

      Метро в городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – закрыли еще 17 марта. Метрополитен не работает и сейчас, а правительство продлило карантин до 11 мая. Именно эта дата теперь и является самой быстрой возможной для открытия метро, в частности, в Киеве.

      Ослабление карантинных ограничений и возобновление работы метро в Киеве возможны только при отсутствии роста количества больных коронавирусом. Об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил в комментарии одному из телеканалов.

      К слову Когда Украина выйдет из карантина: инфографика

      Комментируя вопрос о том, когда заработает столичное метро, он лишь отметил, что власть Киева не будет повторять ошибок Италии. Мол, как только Украина пройдет пик распространения пандемии, а на следующей неделе не будет роста количества больных, власть немедленно опубликует план выхода из карантина.

      Тогда уже у Кличко конкретно спросили, может ли метро в Киеве заработать с 12 мая. "Мы точно проинформируем людей. Все будет зависеть от цифр, количества больных людей", – ответил столичный мэр.

      Со своей стороны Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" заявил, что украинцам не следует рассчитывать на восстановление работы метро Киева до 11 мая – это произойдет значительно позже.

      Снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров каждый день. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только в метро,
      – заявил премьер.

      Поэтому единственный прогноз, который он сделал по открытию Киевского метрополитена-это произойдет не раньше 11 мая. Впрочем именно с городского транспорта и будут начинаться снятия ограничений, межрегиональный транспорт будет идти уже дальше.

      Ранее наименее оптимистичный, но наиболее точный прогноз сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий, он заявил, что возобновление работы общественного транспорта в целом произойдет не раньше мая.

      "Да я прогнозировал бы, что в июне-июле. Почему горизонты этих терминов неуверенные? Потому что все зависит от каждого из нас", – подчеркнул Владислав Криклий.


      Правила продления карантина, который теперь продлится до 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Денис Шмыгаль Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Транспорт Новости Киева Метро
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