Когда заработает метро в Киеве: ответы власти

Метро в городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – закрыли еще 17 марта. Метрополитен не работает и сейчас, а правительство продлило карантин до 11 мая. Именно эта дата теперь и является самой быстрой возможной для открытия метро, в частности, в Киеве.

Ослабление карантинных ограничений и возобновление работы метро в Киеве возможны только при отсутствии роста количества больных коронавирусом. Об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил в комментарии одному из телеканалов.

К слову Когда Украина выйдет из карантина: инфографика

Комментируя вопрос о том, когда заработает столичное метро, он лишь отметил, что власть Киева не будет повторять ошибок Италии. Мол, как только Украина пройдет пик распространения пандемии, а на следующей неделе не будет роста количества больных, власть немедленно опубликует план выхода из карантина.

Тогда уже у Кличко конкретно спросили, может ли метро в Киеве заработать с 12 мая. "Мы точно проинформируем людей. Все будет зависеть от цифр, количества больных людей", – ответил столичный мэр.

Со своей стороны Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" заявил, что украинцам не следует рассчитывать на восстановление работы метро Киева до 11 мая – это произойдет значительно позже.

Снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров каждый день. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только в метро,

– заявил премьер.

Поэтому единственный прогноз, который он сделал по открытию Киевского метрополитена-это произойдет не раньше 11 мая. Впрочем именно с городского транспорта и будут начинаться снятия ограничений, межрегиональный транспорт будет идти уже дальше.

Ранее наименее оптимистичный, но наиболее точный прогноз сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий, он заявил, что возобновление работы общественного транспорта в целом произойдет не раньше мая.

"Да я прогнозировал бы, что в июне-июле. Почему горизонты этих терминов неуверенные? Потому что все зависит от каждого из нас", – подчеркнул Владислав Криклий.



Правила продления карантина, который теперь продлится до 11 мая / инфографика 24 канала