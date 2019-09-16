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      Когда презентуют Госбюджет-2020 в Верховной Раде

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      Госбюджет на 2020 год представят в Верховной Раде 20 сентября, – Разумков
      Госбюджет на 2020 год представят в Верховной Раде 20 сентября, – Разумков / Фото из открытых источников

      Проект Государственного бюджета на 2020 год в украинском парламенте представят в пятницу, 20 сентября.

      Как рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова.

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      Теги: Новости Украины Дмитрий Разумков Бюджет Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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