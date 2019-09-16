Коли презентують Держбюджет-2020 у Верховній Раді

Проєкт Державного бюджету на 2020 рік в українському парламенті презентують у п’ятницю, 20 вересня.

Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, презентуватиме бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Щодо години запитань до уряду. У нас надійшов до Верховної ради бюджет. Я думаю, що в п'ятницю, 20 вересня, міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проєкт бюджету у Верховній раді України. Тому презентація держбюджету зможе компенсувати годину запитань до уряду,

– зауважив очільник українського парламенту.

Спікер наголосив, що бюджетний процес є дуже серйозним викликом як для парламенту, так і для Кабінету міністрів.

"Це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено. Адже саме за цим бюджетом наступного року жити нашій державі", – підкреслив він.

Разумков додав, що загалом на поточний пленарний тиждень в парламенті заплановано 39 питань, серед них – 24 законопроєкти, що потребують підготовки до розгляду в другому читанні та 2 законопроєкти щодо ратифікації міжнародних договорів. Також пропонують додатково включити до порядку денного 2 сесії ще 24 законопроєкти.

За його словами, станом на 13 вересня 444 законодавчі ініціативи очікують на розгляд у комітетах.

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Як увалюють державний бюджет

Проєкт державного бюджету на наступний рік формує Міністерство фінансів. Розглянувши документ, 15 вересня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік". У Раді ж його мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент. Опісля його публікують в офіційній пресі (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр"), і він стає законом.