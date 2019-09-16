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      Коли презентують Держбюджет-2020 у Верховній Раді

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      Держбюджет на 2020 рік презентують у Верховній Раді 20 вересня, – Разумков
      Держбюджет на 2020 рік презентують у Верховній Раді 20 вересня, – Разумков / Фото з відкритих джерел

      Проєкт Державного бюджету на 2020 рік в українському парламенті презентують у п’ятницю, 20 вересня.

      Як розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, презентуватиме бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова.

      Важливо! Проєкт держбюджету на 2020 рік внесли до Ради: скільки і на що передбачено

      Щодо години запитань до уряду. У нас надійшов до Верховної ради бюджет. Я думаю, що в п'ятницю, 20 вересня, міністр фінансів Оксана Маркарова буде представляти проєкт бюджету у Верховній раді України. Тому презентація держбюджету зможе компенсувати годину запитань до уряду,
      – зауважив очільник українського парламенту. 

      Спікер наголосив, що бюджетний процес є дуже серйозним викликом як для парламенту, так і для Кабінету міністрів.

      "Це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено. Адже саме за цим бюджетом наступного року жити нашій державі", – підкреслив він. 

      Разумков додав, що загалом на поточний пленарний тиждень в парламенті заплановано 39 питань, серед них – 24 законопроєкти, що потребують підготовки до розгляду в другому читанні та 2 законопроєкти щодо ратифікації міжнародних договорів. Також пропонують додатково включити до порядку денного 2 сесії ще 24 законопроєкти.

      За його словами, станом на 13 вересня 444 законодавчі ініціативи очікують на розгляд у комітетах.

      Цікаво! Держбюджет 2020: якими будуть доходи і розмір боргу

      Як увалюють державний бюджет 

      Проєкт державного бюджету на наступний рік формує Міністерство фінансів. Розглянувши документ, 15 вересня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік". У Раді ж його мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент. Опісля його публікують в офіційній пресі (газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр"), і він стає законом.

      що ще відомо про державний бюджет на 2020 рік: 
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      Теги: Новини України Оксана Маркарова Міністерство фінансів України Дмитро Разумков Бюджет Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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