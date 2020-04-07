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      Когда Рада может выбрать министра энергетики: ответ Геруса

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      Андрей Герус / "Слово и дело"

      Уже на этой неделе (7 – 12 апреля) могут назначить министра энергетики Украины. Скорее всего, это произойдет или 9, или 10 апреля. Именно в эти дни может состояться внеочередное заседание Рады.

      Такое заявление сделал председатель комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова".

      К теме Когда может произойти ближайшее внеочередное заседание Рады: известны даты

      У нас планируется заседание Верховной Рады где-то в четверг – пятницу на этой неделе. Поэтому я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить министра по вопросам энергетики и экологии,
      – сообщил Герус.

      Он добавил, что сейчас идет отбор кандидатов и продолжаются консультации по кандидатурам. По его словам, есть несколько потенциальных претендентов. Однако их имена Герус не назвал.

      Также глава энергетического комитета Рады заверил, несмотря на отсутствие руководителя, министерство энергетики работает. Поскольку есть исполняющий обязанности и его заместители. Также продолжается работа ведомства по разработке законопроектов.

      При правительстве Алексея Гончарука Министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавлял Алексей Оржель. Однако с приходом нового премьера Дениса Шмыгаля он лишился этой должности. Сегодня ведомство временно возглавляет Виталий Шубин.

      Интересно Шмыгаль объяснил, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина

      Наиболее вероятным кандидатом на должность министра энергетики является Ольга Буславец. Ее кадидатуру уже поддержали в профильном комитете. Сейчас Буславец работает в этом Минэнергетики в должности гендиректора директората энергетических рынков.

      Уряд Шмигаля
      Состав правительства Шмыгаля / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Правительство Шмыгаля Верховная Рада Андрей Герус – новости Министерство энергетики и защиты окружающей среды Новости Украины
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