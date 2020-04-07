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      Коли Рада може обрати міністра енергетики: відповідь Геруса

      - Читать новость на русском
      Андрій Герус / "Слово і діло"

      Вже цього тижня (7 – 12 квітня) можуть призначити міністра енергетики України. Найімовірніше, це станеться або 9, або 10 квітня. Саме у ці дні може відбутися позачергове засідання Ради.

      Таку заяву зробив голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі програми "Свобода слова". 

      До теми Коли може відбутися найближче позачергове засідання Ради: відомі дати 

      У нас планується засідання Верховної ради десь в четвер – п’ятницю цього тижня. Тому я сподіваюсь, що буде винесено кандидатуру та парламент зможе затвердити міністра з питань енергетики та екології,
      – повідомив Герус.

      Він додав, що зараз іде відбір кандидатів та тривають консультації щодо кандидатур. За його словами, є декілька потенційних претендентів. Проте їхні імена Герус не назвав. 

      Також голова енергетичного комітету Ради запевнив, попри відсутність очільника, міністерство енергетики працює. Оскільки є виконувач обов’язків і його заступники. Також триває робота відомства з розробки законопроєктів.

      За уряду Олексія Гончарука Міністерство енергетики та захисту довкілля очолював Олексій Оржель. Проте з приходом нового прем’єра Дениса Шмигаля він позбувся цієї посади. Сьогодні відомство тимчасово очолює Віталій Шубін.

      Цікаво Шмигаль пояснив, чому звільнили очільників МОЗ та Мінфіну

      Найбільш імовірною кандидаткою на посаду міністра енергетики є Ольга Буславець. Її кадидатуру вже підтримали в профільному комітеті. Нині Буславець працює у цьому Міненергетики на посаді гендиректорки директорату енергетичних ринків.

      Уряд Шмигаля
      Склад уряду Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Уряд Шмигаля Верховна Рада Андрій Герус – новини Міністерство енергетики та захисту довкілля Новини України
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