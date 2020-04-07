Коли Рада може обрати міністра енергетики: відповідь Геруса

Вже цього тижня (7 – 12 квітня) можуть призначити міністра енергетики України. Найімовірніше, це станеться або 9, або 10 квітня. Саме у ці дні може відбутися позачергове засідання Ради.

Таку заяву зробив голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі програми "Свобода слова".

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У нас планується засідання Верховної ради десь в четвер – п’ятницю цього тижня. Тому я сподіваюсь, що буде винесено кандидатуру та парламент зможе затвердити міністра з питань енергетики та екології,

– повідомив Герус.

Він додав, що зараз іде відбір кандидатів та тривають консультації щодо кандидатур. За його словами, є декілька потенційних претендентів. Проте їхні імена Герус не назвав.

Також голова енергетичного комітету Ради запевнив, попри відсутність очільника, міністерство енергетики працює. Оскільки є виконувач обов’язків і його заступники. Також триває робота відомства з розробки законопроєктів.

За уряду Олексія Гончарука Міністерство енергетики та захисту довкілля очолював Олексій Оржель. Проте з приходом нового прем’єра Дениса Шмигаля він позбувся цієї посади. Сьогодні відомство тимчасово очолює Віталій Шубін.

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Найбільш імовірною кандидаткою на посаду міністра енергетики є Ольга Буславець. Її кадидатуру вже підтримали в профільному комітеті. Нині Буславець працює у цьому Міненергетики на посаді гендиректорки директорату енергетичних ринків.



Склад уряду Шмигаля / Інфографіка 24 каналу