Коли Рада може обрати міністра енергетики: відповідь Геруса
Вже цього тижня (7 – 12 квітня) можуть призначити міністра енергетики України. Найімовірніше, це станеться або 9, або 10 квітня. Саме у ці дні може відбутися позачергове засідання Ради.
Таку заяву зробив голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі програми "Свобода слова".
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У нас планується засідання Верховної ради десь в четвер – п’ятницю цього тижня. Тому я сподіваюсь, що буде винесено кандидатуру та парламент зможе затвердити міністра з питань енергетики та екології,
– повідомив Герус.
Він додав, що зараз іде відбір кандидатів та тривають консультації щодо кандидатур. За його словами, є декілька потенційних претендентів. Проте їхні імена Герус не назвав.
Також голова енергетичного комітету Ради запевнив, попри відсутність очільника, міністерство енергетики працює. Оскільки є виконувач обов’язків і його заступники. Також триває робота відомства з розробки законопроєктів.
За уряду Олексія Гончарука Міністерство енергетики та захисту довкілля очолював Олексій Оржель. Проте з приходом нового прем’єра Дениса Шмигаля він позбувся цієї посади. Сьогодні відомство тимчасово очолює Віталій Шубін.
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Найбільш імовірною кандидаткою на посаду міністра енергетики є Ольга Буславець. Її кадидатуру вже підтримали в профільному комітеті. Нині Буславець працює у цьому Міненергетики на посаді гендиректорки директорату енергетичних ринків.
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