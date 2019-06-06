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      Когда Россия отпустит украинских военнопленных

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      Когда начнут отпускать украинских военнопленных в РФ
      Когда начнут отпускать украинских военнопленных в РФ / Коллаж 24 канала

      Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что вопросы обмена военнопленных, в том числе освобождения украинских моряков из-под ареста в РФ, "начнут решаться".

      Кучма после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сказал, что все стороны переговоров заинтересованы в принятии совместного решения, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: В Минске рассмотрят предложение Кучмы снять блокаду с оккупированного Донбасса

      Второй президент Украины заверил, что вопрос освобождения украинских моряков, которые находятся под арестом в РФ, сдвинется с места.

      Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что вопросы, сколько на сколько и так далее, начнут решаться,
      – подчеркнул Кучма.

      Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе. Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков – Станице Луганской. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины. Документ планируют подписать 19 июня.

      Сколько украинцев находятся в плену России? В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. Всего 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Заложники
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