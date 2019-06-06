Когда Россия отпустит украинских военнопленных

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что вопросы обмена военнопленных, в том числе освобождения украинских моряков из-под ареста в РФ, "начнут решаться".

Кучма после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сказал, что все стороны переговоров заинтересованы в принятии совместного решения, пишет "Интерфакс-Украина".

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Второй президент Украины заверил, что вопрос освобождения украинских моряков, которые находятся под арестом в РФ, сдвинется с места.

Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что вопросы, сколько на сколько и так далее, начнут решаться,

– подчеркнул Кучма.

Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе. Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков – Станице Луганской. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины. Документ планируют подписать 19 июня.

Сколько украинцев находятся в плену России? В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. Всего 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.