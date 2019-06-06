Коли Росія відпустить українських військовополонених

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що питання обміну військовополонених, у тому числі звільнення українських моряків з-під арешту в РФ, "почнуть вирішуватися".

Кучма після зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сказав, що всі сторони переговорів зацікавлені в прийнятті спільного рішення, пише "Інтерфакс-Україна".

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Другий президент України запевнив, що питання звільнення українських моряків, які перебувають під арештом в РФ, зрушиться з місця.

Що стосується обміну військовополонених або незаконно утримуваних – я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що питання, скільки на скільки і так далі, почнуть вирішуватися,

– наголосив Кучма.

Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші. Документ планують підписати 19 червня.

Скільки українців перебуває в полоні Росії?В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. З них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 українців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства.