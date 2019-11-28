Когда Россия прекратит транзит газа через Украину, если не заключат новое соглашение
Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что может прекратить транзит газа через Украину 1 января в 10:00 по московскому времени. Оснований для поставок газа не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение.
"Я напомню, что в письме, которое "Газпром" направил "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", – рассказал в интервью DW исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Он добавил, что этой фразой в "Газпроме" фактически признали, что перекроют "трубу", прекратив транзит газа через газотранспортную систему Украины.
В то же время без транзитного договора у Украины тоже не будет оснований поставлять российский газ по своей ГТС в Европу. Поэтому такой газ закачают в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец.
Заметим, что конечный срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря. А очередные технические консультации по транзиту запланированы на 29 ноября.
Как протекают переговоры о контракте на транзит газа из России через Украину
- Действующий контракт о транзите газа в Европу между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают сделку лишь на 1 год.
- При этом в предлагаемом Россией контракте есть условие, согласно которому Украина и РФ должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства. В свою очередь в "Нафтогазе" отмечают, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Впоследствии "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока государство не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" говорят, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубометров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубометров.
- Рыночные цены на газ с 1 января 2020 года могут вырасти в 1,8 раза, если Украина и Россия не заключат новый контракт на транзит газа.