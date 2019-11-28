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      Когда Россия прекратит транзит газа через Украину, если не заключат новое соглашение

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      Россия может прекратить транзит газа через Украину уже утром 1 января / 5.ua

      Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что может прекратить транзит газа через Украину 1 января в 10:00 по московскому времени. Оснований для поставок газа не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение.

      "Я напомню, что в письме, которое "Газпром" направил "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", – рассказал в интервью DW исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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      Он добавил, что этой фразой в "Газпроме" фактически признали, что перекроют "трубу", прекратив транзит газа через газотранспортную систему Украины.

      В то же время без транзитного договора у Украины тоже не будет оснований поставлять российский газ по своей ГТС в Европу. Поэтому такой газ закачают в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец.

      Заметим, что конечный срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря. А очередные технические консультации по транзиту запланированы на 29 ноября.

      Как протекают переговоры о контракте на транзит газа из России через Украину

      • Действующий контракт о транзите газа в Европу между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают сделку лишь на 1 год.
      • При этом в предлагаемом Россией контракте есть условие, согласно которому Украина и РФ должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства. В свою очередь в "Нафтогазе" отмечают, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Впоследствии "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока государство не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" говорят, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубометров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубометров.
      • Рыночные цены на газ с 1 января 2020 года могут вырасти в 1,8 раза, если Украина и Россия не заключат новый контракт на транзит газа.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Европа Газовый конфликт Газовый контракт Газ Газпром Нафтогаз Евросоюз
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