Когда Россия прекратит транзит газа через Украину, если не заключат новое соглашение

Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что может прекратить транзит газа через Украину 1 января в 10:00 по московскому времени. Оснований для поставок газа не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение.

"Я напомню, что в письме, которое "Газпром" направил "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", – рассказал в интервью DW исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Он добавил, что этой фразой в "Газпроме" фактически признали, что перекроют "трубу", прекратив транзит газа через газотранспортную систему Украины.

В то же время без транзитного договора у Украины тоже не будет оснований поставлять российский газ по своей ГТС в Европу. Поэтому такой газ закачают в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец.

Заметим, что конечный срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря. А очередные технические консультации по транзиту запланированы на 29 ноября.

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