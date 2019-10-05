Когда состоятся газовые переговоры: официальное заявление представителя Еврокомиссии

В Брюсселе озвучили дату нового раунда газовых переговоров, которые состоятся 28 октября. В трехсторонней встрече примут участие представители Украины, России и Евросоюза.

Об этом на странице в социальной сети Твиттер сообщил вице-глава Еврокомиссии Шефчович.

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На переговорах будут решать вопрос о транзите голубого топлива из России в страны ЕС по территории Украины. Также на предыдущей встрече российская сторона приняла предложение подписания нового контракта с Украиной, потому что предварительное соглашение истекает в конце 2019 года.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) October 4, 2019

Краткие итоги первого этапа переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры " конструктивными впервые за много лет ". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину. На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель .

. Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?​

Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.