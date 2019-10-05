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      Когда состоятся газовые переговоры: официальное заявление представителя Еврокомиссии

      45 Читати новину українською
      Газ
      Газ / pershyj.com

      В Брюсселе озвучили дату нового раунда газовых переговоров, которые состоятся 28 октября. В трехсторонней встрече примут участие представители Украины, России и Евросоюза.

      Об этом на странице в социальной сети Твиттер сообщил вице-глава Еврокомиссии Шефчович.

      Читайте также: Путин назвал условие, при котором Россия подпишет с Украиной контракт на транзит газа

      На переговорах будут решать вопрос о транзите голубого топлива из России в страны ЕС по территории Украины. Также на предыдущей встрече российская сторона приняла предложение подписания нового контракта с Украиной, потому что предварительное соглашение истекает в конце 2019 года.

      Краткие итоги первого этапа переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?​
      Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Газовый конфликт Евросоюз Новости России Газ Новости политики
      Источник: 24 канал
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