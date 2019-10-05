Коли відбудуться газові перемовини: офіційна заява представника Єврокомісії

У Брюсселі озвучили дату нового раунду газових переговорів, які відбудуться 28 жовтня. У тристоронній зустрічі візьмуть участь представники України, Росії та Євросоюзу.

Про це на сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.

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На перемовинах розв'язуватимуть питання щодо транзиту блакитного палива з Росії до країн ЄС територією України. Також на попередній зустрічі російська сторона пристала на пропозицію підписання нового контракту з Україною, бо попередня угода закінчується наприкінці 2019 року.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) October 4, 2019

Короткі підсумки першого етапу переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори " конструктивними вперше за багато років ". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну. На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля Україн и Олексій Оржель .

и . Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзит у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.