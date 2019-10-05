Коли відбудуться газові перемовини: офіційна заява представника Єврокомісії
У Брюсселі озвучили дату нового раунду газових переговорів, які відбудуться 28 жовтня. У тристоронній зустрічі візьмуть участь представники України, Росії та Євросоюзу.
Про це на сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.
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На перемовинах розв'язуватимуть питання щодо транзиту блакитного палива з Росії до країн ЄС територією України. Також на попередній зустрічі російська сторона пристала на пропозицію підписання нового контракту з Україною, бо попередня угода закінчується наприкінці 2019 року.
Короткі підсумки першого етапу переговорів:
- Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
- На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
- Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
- Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
- Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
- Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.
Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.
Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.