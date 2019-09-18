Когда состоятся выборы на оккупированных территориях Донбасса: мнение дипломата

В минских соглашениях четко прописаны условия проведения выборов в ОРДЛО. Только согласно украинскому законодательству. Поэтому никаких условий со стороны России для встречи в нормандском формате не должно быть.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Пока нет возможностей провести выборы на оккупированных Россией территориях, где отсутствует верховенство права, свободные СМИ, доступ всех политических игроков к участию. Нет правоохранительной системы, которая могла бы выявлять нарушения. Сомнительно, что в ближайшие несколько лет там пройдут выборы. Это может произойти тогда, когда из ОРДЛО уйдут россияне,

– убежден Александр Хара.

Александр Хара отмечает: Меркель, Макрону, Зеленскому и Путину нужно встретиться и проанализировать, кто и что не сделал, и искать выход. Дипломат подчеркивает: Украина сделала шаг навстречу России и согласилась на обмен российских террористов, в частности Владимира Цемаха, на руках которого кровь почти 300 пассажиров сбитого Россией Boeing-777.

Как отмечает специалист, не понятно, почему все решили, что согласие Путина на обмен пленных – сигнал, что он хочет мира. Путин будет продолжать войну, выбирая различные механизмы.

Маневры в нормандском формате для Украины – попытка восстановить мир. А для России – продолжение войны. И переговоры не должны быть нашим фетишем. Украине нужен результат. А от очередной встречи "нормандской четверки" его точно не будет,

– считает Хара.

Эксперт подчеркивает: для россиян встреча – постоянное повышение ставок. Накануне встречи в нормандском формате Россия увеличивает количество обстрелов на Донбассе. Поэтому, по его мнению, идеализм Зеленского натолкнется на русскую стену. Добрыми намерениями войну не завершить. Есть другие пути прекращения войны. Это произойдет тогда, когда Россия поймет, что с помощью вооруженной агрессии не сможет достичь своих целей.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.



Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. В Кремле отметили, что более реальным сроком проведения переговоров в нормандском формате является октябрь.



Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера, которой предусмотрены выборы в ОРДЛО. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей должны состояться лишь после того, как оккупанты покинут территорию Украины.



Путин несмотря на переговоры и дальше будет продолжать войну / Инфографика 24 канала