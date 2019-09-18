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      Коли відбудуться вибори на окупованих територіях Донбасу: думка дипломата

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      Кремльхоче згоди України на вибори в ОРДЛО без виведення російських військ
      Кремльхоче згоди України на вибори в ОРДЛО без виведення російських військ / gettyimages.com

      У мінських угодах чітко прописані умови проведення виборів в ОРДЛО. Тільки згідно з українським законодавством. Тому жодних умов з боку Росії для зустрічі в нормандському форматі не повинно бути.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

      Наразі немає можливостей провести вибори на окупованих Росією територіях, де відсутнє верховенство права, вільні ЗМІ, доступ усіх політичних гравців до участі. Немає правоохоронної системи, яка б могла виявляти порушення. Сумнівно, що в найближчі кілька років там пройдуть вибори. Це може статися тоді, коли з ОРДЛО підуть росіяни,
       – переконаний Олександр Хара.

      Олександр Хара зазначає: Меркель, Макрону, Зеленському і Путіну потрібно зустрітися і проаналізувати, хто і що не зробив, і шукати вихід. Дипломат наголошує: Україна зробила крок назустріч Росії і погодилися на обмін російських терористів, зокрема Володимира Цемаха, на руках якого кров майже 300 пасажирів збитого Росією Boeing-777.

      Як зауважує фахівець, не зрозуміло, чому всі вирішили, що згода Путіна на обмін полонених – сигнал, що він хоче миру. Путін продовжуватиме війну, обираючи різні механізми.

      Маневри в нормандському форматі для України – спроба відновити мир. А для Росії – продовження війни. І переговори не повинні бути нашим фетишем. Україні потрібен результат. А від чергової зустрічі "нормандської четвірки" його точно не буде,
      – вважає Хара.

      Експерт підкреслює: для росіян зустріч – постійне підвищення ставок. Напередодні зустрічі у нормандському форматі Росія збільшує кількість обстрілів на Донбасі. Тому, на його думку, ідеалізм Зеленського наштовхнеться на російську стіну. Добрими намірами війну не завершити. Є інші шляхи припинення війни. Це відбудеться тоді, коли Росія зрозуміє, що за допомогою збройної агресії не зможе досягнути своїх цілей.

      Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться у найближчі тижні. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. У Кремлі зазначили, що реальнішим терміном проведення переговорів у нормандському форматі є жовтень.

      Кремль вимагає згоди України на виконання формули Штайнмаєра, якою передбачені вибори в ОРДЛО. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, вибори на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повинні відбутися лише після того, як окупанти залишать територію України.

      війна на донбасі
      Путін попри переговори і далі продовжуватиме війну / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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