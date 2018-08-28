Когда Украина сможет получить транш от МВФ: заявление НБУ

В Национальном банке Украины рассчитывают, что приезд миссии Международного валютного фонда будет иметь положительный результат, и Украина уже до конца осени получит транш от МВФ объемом около 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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"Шансы на положительный пересмотр программы сотрудничества с МВФ очень высокие. Наш прогноз – нам удастся договориться с МВФ и получить к концу осени транш размером около 2 миллиардов долларов. Также это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще 1,5 миллиарда финансовой помощи", – заявил Чурий.

Он добавил, что после этого Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместить их на около 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой до 19 сентября будут работать в Киеве.