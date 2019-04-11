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      Когда украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив: заявление Полторака

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      Украинские корабли совершат проход по Керченскому проливу
      Украинские корабли совершат проход по Керченскому проливу / Фото из открытых источников

      Украина не откажется от прохождения кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Суда будут осуществлять прохождение тогда, когда к этому будут готовы ВМС и международные партнеры Украины.

      Министр обороны Украины Степан Полторак во время Киевского форума по безопасности рассказал, что Украина не может отказаться от прохода по Керченскому проливу, ведь это будет означать отказ от Азовского моря и от нашей территории.

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      "И будем осуществлять проход тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так", – подчеркнул Полторак.

      В то же время, агрессивная тактика, которую Россия применила в Азовском море, будет применена в Балтийском и других морях.

      При таких угрозах, когда Россия продолжает ползучее наступление в Азовском море, испытала там порядок действий, и сейчас так действует в Черном море, у меня никакого сомнения нет, что такая тактика будет использована и в Балтийском, и в других морях, и по отношению к другим странам мира. Мы должны реагировать на эти угрозы,
      – заявил министр.

      Он подтвердил данные СНБО о возможности стремительного наступления на Украину со стороны России, которая создала на границе военную инфраструктуру и развернула большое количество армейских подразделений.

      "К сожалению, инфраструктура, которую построила Россия, дает возможность в течение буквально нескольких дней начать агрессию, а самое главное – обучение, слаженность, развертывание создания запасов дает возможность в короткие сроки нарастить возможности российской армии", – подытожил Полторак.

      Почему Украина должна осуществить проход по Керченскому проливу?

      Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовал оккупацию Крыма.

      Что говорят в РФ относительно прохода кораблей в Азовское море?

      В России пригрозили любыми способами, в том числе и жесткими, останавливать все суда, которые, по ее мнению, будут незаконно проходить по Керченскому проливу. Москва грозится задерживать "нарушителей своей границы в прямом эфире" независимо от национальности. В Совете Федерации России пригрозили Украине военным конфликтом. Также страна-агрессор раскритиковала военное присутствие НАТО в Черноморском регионе в поддержку Грузии и Украины, пострадавших от российской агрессии.

      Как НАТО будет помогать Украине?

      Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины. Также НАТО планирует принять необходимые меры для обеспечения безопасного прохода судов через Керченский пролив. С этой же целью организация планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Міністерство оборони України Новости России Водный транспорт Степан Полторак Конфликт в Азовском море
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