Когнитивный диссонанс, – Притула сказал, как относится к Усику

Александр Усик своей победой ввел Украину в зал славы. С другой стороны, он довольно неоднозначен в своих взглядах и высказываниях.

В то же время это похоже на когнитивный диссонанс. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал Сергей Притула.

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По его словам, он замечает информационные вкрапления Усика в информпространство и те нарративы, которые он распространяет.

Это чистой воды когнитивный диссонанс,

– подчеркнул Притула.

Он пояснил, что спортсмен на пресс-конференции говорит на украинском языке, а после боя поднимает государственный флаг. Если мыслить глобально, то для Украины – это хорошо.

Риторика Усика может ввести в заблуждение

Но с другой стороны, Усик "пускает" неоднозначные высказывания, в частности о единстве славянских народов и тому подобное. Это – достаточно ошибочная риторика, которая может ввести в заблуждение украинскую молодежь.

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"Она (молодежь – 24 канал) ориентируется на него, как на одного из авторитетов в мире спорта. Тысячи мальчиков и девочек на него смотрят и молятся", – отметил Притула. В то же время он не знает, кто должен достучаться до украинского спортсмена, чтобы он изменил риторику.

Полное интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео

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