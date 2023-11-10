Геннадий Гудков подчеркнул 24 Каналу, что Путина и Патрушева неразрывно связывают десятилетия совместной деятельности, в том числе уголовной.
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"Они связаны кровью, безусловно", – считает Гудков.
К слову, после вброса о смерти Путина Патрушев говорил о нем в прошедшем времени. Поскольку секретарь СБ был одет в черное, речь напоминала некролог.
Кого еще боится Путин
Российский оппозиционный политик убежден, что список людей, который боится Путин, насчитывает не только Патрушева. Более того, ранее российский президент даже подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой, чтобы обеспечить безопасность своего режима.
"Боится ли Путин Патрушева? Я думаю, он вообще всех боится, потому что понимает, что может исчезнуть в любой момент. Думаю, он не очень спокойно спит и со страхом относится к своему окружению", – заметил Гудков.
Путин боится всего и всех: смотрите видео 24 Канала
Слухи о смерти Путина: последние новости
- Вечером 22 октября российские телеграм-каналы сообщили, что у Путина остановилось сердце. Впоследствии в Кремле опровергли это и заверили, что с президентом все хорошо.
- Но, возможно, не все, о чем свидетельствует недавний курьез. В сеть выложили нарезку из двух официальных видео, и Путин там имеет разные щеки. На первом видео они массивны, якобы накачаны ботоксом, а на втором – щеки уже обычного размера.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что дееспособность Путина под вопросом. Так, президент России вряд ли способен критически относиться к происходящему.