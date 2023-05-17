Для Владимира Путина в мировой политике есть только два лидера. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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"У меня создается впечатление, что Эрдоган – это один из немногих людей, которого уважает Путин", – прокомментировал Жирнов.

Это уважение, по словам экс-сотрудника КГБ, у Путина достигло самой высокой точки в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский истребитель.

Есть только два человека

Жирнов отметил, что на Западе нет ни одного человека, к которому российский диктатор испытывал бы пиетет, он всех презирает. Есть только два человека, которых он, условно говоря, опасается и уважает – это Си Цзиньпин и Реджеп Эрдоган.

Однако, по убеждению бывшего сотрудника службы внешней разведки России, к Си Путин больше чувствует зависть. Ведь Китай – это большая страна, там большое количество населения и в 10 раз больше ВВП.

Это страна, которая играет в свою игру и в эту игру Путину играть достаточно тяжело. А Эрдоган – это такой диктатор, это почти выглядит, как республика Советского Союза для Путина. И это, несмотря даже на то, что Эрдоган возглавляет входящую в НАТО страну. Путин же заявляет, что он воюет с НАТО, а Турция – страна НАТО,

– подчеркнул Жирнов.

Он убежден, что Эрдогану удалось выстроить с Путиным такие отношения, которых у диктатора нет ни с одним мировым лидером.

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