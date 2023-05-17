Для Владіміра Путіна у світовій політиці є лише два лідери. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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"У мене складається враження, що Ердоган – це один з тих небагатьох людей, якого поважає Путін", – прокоментував Жирнов.

Ця повага, за словами ексспівробітника КДБ, в Путіна досягла найвищої точки в листопаді 2015 року, коли Туреччина збила російський винищувач.

Є лише дві людини

Жирнов зауважив, що на Заході немає жодної людини, до якої російський диктатор відчував би пієтет, він всіх зневажає. Є лише дві людини, яких він, умовно кажучи, побоюється і поважає – це Сі Цзіньпін та Реджеп Ердоган.

Однак, на переконання колишнього співробітника служби зовнішньої розвідки Росії, до Сі Путін більше відчуває заздрість. Адже Китай – це велика країна, там велика кількість населення та в 10 разів більший ВВП.

Це країна, яка грає в свою гру і в цю гру Путіну грати доволі важко. А Ердоган – це такий свій диктатор, це майже виглядає, як республіка Радянського Союзу для Путіна. І це, попри навіть на те, що Ердоган очолює країну, яка входить до НАТО. Адже Путін заявляє, що він воює з НАТО, а Туреччина – країна НАТО,

– підкреслив Жирнов.

Він переконаний, що Ердогану вдалося вибудувати з Путіним такі стосунки, яких в диктатора немає з жодним світовим лідером.

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