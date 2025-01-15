В каких случаях ТЦК может дать мобилизованному время на решение бытовых вопросов

В ТЦК прокомментировали слухи о том, что мобилизованным запрещают видеться с родными и сразу отправляют на обучение. Там назвали случаи, в которых мужчинам дают время на решение частных дел.

Недавно в сети появилось видео, где мужчина, которого мобилизовали, рассказал, что ему в ТЦК не позволили передать ключи знакомым, чтобы те навестили кота, который остался один в квартире. Этот инцидент во время пресс-конференции прокомментировала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, передает 24 Канал.

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Что сказали в ТЦК

Журналистка заявила, что известны случаи, когда мужчину мобилизуют, отправляют на ВВК, а после сразу в учебный центр. Тогда у него нет возможности решить неотложные бытовые проблемы.

Козак сказала, что ей такие случаи неизвестны. Она видела то видео, где мужчина жаловался из-за котика, оставленного в квартире. Чиновница отметила, что информация в видео не соответствует действительности. Это неправда, что мобилизованным гражданам не дают возможности общаться с родственниками, решить какие-то бытовые вопросы.

Козак подчеркнула, что согласно законодательству, гражданам, которые лично прибыли в ТЦК, отводят время на решение бытовых вопросов. В случае, если они подлежат мобилизации, срок их явки и будущей мобилизации определяется двумя месяцами.

В то же время для нарушителей такая норма не действует.

Представительница ТЦК отметила, что учебный центр или распределительный пункт – это не места лишения свободы. Туда прибывают и родственники, и знакомые, и даже адвокаты. Там предоставляется полная профессионально-юридическая помощь.

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