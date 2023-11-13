Мобилизация в Украине: кого могут снять с воинсого учета

В Украине уже более 20 месяцев продолжается военное положение и общая мобилизация. При определенных условиях граждане могут быть сняты с воинсого учета.

Кого и когда именно могут снять с воинского учета, рассказывает 24 Канал. Заметим, что взятие, снятие и исключение из воинского учета регулируется Законом Украины о "Военной обязанности и военной службе".

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Снятие с воинского учета

Согласно части 5 статьи 37 Закона, снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов подлежат граждане Украины:

1) с воинского учета призывников (кроме СБУ и Службы внешней разведки Украины):

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

выбывающих на срок более 3 месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";

исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

2) с воинского учета военнообязанных:

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

которые приняты на службу в Нацполиции, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органам и подразделениям гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

выбывших на срок более 3 месяцев за пределы Украины;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины;

3) с воинского учета резервистов:

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;

которые приняты на службу в Нацполицию, ГБР, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших сроком более 3 месяцев за пределы Украины;

уволенных со службы в военном резерве и не достигших предельного возраста пребывания в запасе;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины.