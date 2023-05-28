Кремль использует людей с "ватным подсознанием": Малюк рассказал, как СБУ обнаруживает "крыс"

К сожалению, во время полномасштабного вторжения регулярно становится известно об изменниках. Есть они и среди сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Василий Малюк рассказал, как их вербуют.

Пролить свет на это глава СБУ попробовал в документальном фильме "Год. За кадром. Спецслужб". Дмитрию Комарову Василий Малюк рассказал, как оккупанты вербуют украинцев, на что они давят и как наши спецслужбы обнаруживают "крысов" внутри структур, передает 24 Канал.

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Оккупанты ищут уязвимых

Мы должны понимать, что враг работает комплексно. Они используют вербовочно уязвимых людей. Тех, у кого так называемое "ватное подсознание",

– отметил он.

По словам Малюка, впоследствии завербованы могут быть материально зависимыми. Им за сбор и передачу информации платят деньги. Причем часто говорится о солидных суммах. Предателям создают кошельки и перечисляют на них криптовалюту.

Глава СБУ объяснил, почему важно оперативно разоблачать "кротов". По его словам, они могут не только сорвать реализацию оперативного плана. Они еще и могут причинить вред тем, кто выполняет эти операции.

Если мы возьмем задачи, которые выполняются на временно оккупированных территориях и, понятно, что мы не можем подвергать рискам и агентурный аппарат, и имеющиеся наши силы и средства. Поэтому важно своевременно выявить, задокументировать и заключить предателей,

– подчеркнул он.

Изменники пополняют обменный фонд

Василий Малюк подчеркнул, что все это не означает, что в Украине наблюдается тотальный переход на сторону врага. В то же время следует понимать, что Путин – спецслужбист. Он на протяжении 20 лет с помощью агентуры проникал внутрь Украины.

Поэтому задачи наших спецслужб просты: качественно выявить, задокументировать и привлечь к ответственности. В дальнейшем заключенные предатели также могут пополнить обменный фонд. Благодаря им удастся вернуть защитников Украины.

Глава СБУ добавил, что контрразведывательные мероприятия начались не 24 февраля 2022 года. По его словам, ответные действия проводились значительно раньше. И уже удалось обнаружить большое количество "вражеских агентурных элементов".