Буданов рассказал, кого Россия собиралась сделать "президентом", если бы смогла устранить Зеленского
После начала своего полномасштабного вторжения Россия не приняла окончательного решения относительно того, кого хотела сделать марионеточным "президентом".
Однако Януковича к "возвращению" действительно готовили. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Янукович и сам был не рад
По словам Буданова, у властей была хорошая агентурная информация из среды беглого президента. Он готовился, но сам был не очень рад этой идее.
Один из самых нелепых, на мой взгляд, – это вариант возвращения Януковича. Его на самом деле подготовили к этому,
– рассказал Буданов.
Что этому предшествовало
Напомним, в марте СМИ писали, что путинский режим надеялся после захвата власти в Киеве поставить Януковича "президентом" Украины. Отмечали, что Януковича якобы перевезли в Минск.
Однако, по данным The Washington Post, у оккупантов был другой вариант так называемой "новой власти". Вторая группа состояла из бывших членов партии Януковича. Их собрали на территории юга Украины, которую в начале войны захватили русские захватчики.
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