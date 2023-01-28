Кого сейчас мобилизуют в первую очередь: в ВСУ назвали категорию

В командовании армии отреагировали на информацию об усилении мобилизации в Украине. Объяснили, что, прежде всего, войску нужны бойцы, которые могут работать с новыми образцами вооружения.

Никаких волн мобилизации нет. Она началась 24 февраля 2022 г. и постоянно продолжается. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям,

– отметил Горбач.

Преимущественно мужчины сами вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.

Личный состав, ранее не проходивший службы, призывают в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. Только после этого призывники прибывают в воинские части на конкретные должности.

Объемов мобилизации не увеличивают

В военкомате одного из городов в Центре заверили, что в настоящее время задача состоит лишь в том, чтобы поставить максимальное количество военнообязанных на учет, ведь многие мужчины, сменив когда-либо сейчас место жительства, так и не стали на него. BBC.

При этом объемы мобилизации фактически не увеличивались. В военкомате говорят, что нужно готовить резервы, чтобы была готова база данных.