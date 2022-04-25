Кого-то Путин "замочит", – Пионтковский о фейке ФСБ по поводу "покушений" на пропагандистов

ФСБ заявила, что якобы украинская СБУ "готовила убийство" пропагандиста Соловьева. Россия же может создавать такие фейки о "покушениях" российских журналистов, потому что Путин хочет кого-то из них "замочить".

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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Он считает, что это внутриполитический вопрос.

Я думаю, что кого-то из них все же убьют, чтобы народ начал сочувствовать... Ну, кого-то Путин точно замочит, чтобы придать убедительности, типа "видите, я же предупреждал",

– сказал Пионтковский.

Публицист считает, что теперь Скабеева начнет бояться. "Ведь ей за пропагандистскую работу много платят. Она около 3 или 5 миллионов долларов", — добавил он.

Журналист Роман Цымбалюк предположил, что деньги пойдут на репарацию Украины. На это Пионтковский ответил, что еще стоит ввести трудовые репарации, чтобы Скабеева отработала на украинском телевидении, но, например, уборщицей.

Смотрите полный разговор Пионтковского с Цымбалюком:



Интересно, что правозащитник Марк Фейгин также считает, что Россия проигрывает информационную кампанию, поэтому такие фейки о "покушениях" могут делать, потому как РФ сама может кого-то прибить.

К слову, ФСБ России 25 апреля заявила, что СБУ готовила убийство пропагандиста Соловьева. Сотрудники спецслужб страны-агрессора даже якобы смогли задержать "исполнителей". В СБУ на это отреагировали и назвали информацию фейковой.