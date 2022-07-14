Общественно полезные работы для безработных: как это будет работать

21 июня украинское правительство приняло решение, которое повлияет на сотни тысяч безработных. В частности, на внутренних переселенцев, которые еще не нашли место работы в новых общинах. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Государство потребует от них участия в общественно полезных работах или будет лишать выплат по безработице. Центр совместных действий объясняет, кого будут касаться и как будут работать общественно полезные работы для безработных.

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Безработица – одна из ключевых экономических проблем военного времени. Из-за войны Украина потеряла около 5 миллионов рабочих мест (по информации Международной организации труда). По состоянию на 1 мая 2022 года 283,4 тысячи человек в Украине имели статус безработного, а 245 тысяч из них получали пособие по безработице.

Фактически официальная статистика сегодня существенно не совпадает с реальным количеством безработных, поскольку не учитывает людей в неоплачиваемом отпуске на период военного положения, информацию, которая не дошла из-за отсрочки отчетности работодателей и Центров занятости с оккупированных территорий.

Кого и на каких условиях будут привлекать к работам

21 июня Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, касающееся общественно полезных работ в военное время. Ключевое новшество – люди, получающие выплаты по безработице, но не трудоустроенные более 30 дней с момента регистрации в бирже труда, будут привлекаться к общественно полезным работам. Такой труд будет оплачиваться в размере минимальной зарплаты в 2022 году – 6500 гривен (в октябре вырастет до 6700 гривен). С рабочими будут заключаться срочный трудовой договор. Постановление не уточняет, кто будет фигурировать как работодатель в таких договорах.

В тексте постановления опубликован полный список работ, которые правительство описывает как общественно-полезные. Все они не нуждаются в дополнительной квалификации или подготовке. Среди них ремонтно-восстановительные работы, разбор завалов, строительство защитных сооружений, оказание помощи населению, благоустройство общины, грузовые и сельскохозяйственные работы. За проделанную работу работник не будет получать средств сверх минималки, которую ему будет платить государство. Перечень необходимых работ в каждой из общин будут определять местные власти.

Решения о привлечении к общественно полезным работам принимаются военными администрациями вместе с местными властями или самостоятельно. Далее решение доводится до населения через СМИ. Поэтому фактически общественно полезные работы потребуют безработных только после того, как соответствующее решение примут местные военные и административные органы.

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От общественно полезных работ освобождены дети до 15 лет, беременные, женщины, воспитывающие детей до трех лет и лица, занимающиеся мерами национального сопротивления. Меры национального сопротивления толкует принятый год назад закон "Об основах национального сопротивления". Это не только военная деятельность, но в частности и "участие в подготовке граждан к движению сопротивления", "участие в информационных мероприятиях, направленных на повышение уровня обороноспособности", "участие в предоставлении населению правовых услуг" и т.д.

Мы фактически устраним возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта,

– объяснил решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Позже правительственный Центр противодействия дезинформации сообщил, что в случае отказа от общественно полезных работ государство может приостановить выплату по безработице.

Общественно полезные и общественные работы

Правительство одновременно внесло изменения в два постановления – по общественным работам и по общественно полезным работам. Такое решение породило определенную неясность, рассказывает правозащитник Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Щербатюк.

Общественные работы исключительно добровольны и за их невыполнение не может быть ответственности. Отказ же от общественно полезных работ может привести к административной ответственности до 5 тысяч гривен.

К общественно полезным работам могут привлекать не только безработных, но и трудоустроенных граждан или студентов, если органы власти приняли решение о введении трудовой повинности и договорились с руководителями предприятий. При этом за работниками, вовлеченными в выполнение общественно полезных работ, сохраняется прежнее место работы и выплачивается заработная плата не ниже, чем по основному месту работы.

Например, военные администрации могут договориться с руководством завода, работающего в условиях военного положения, о том, чтобы выделить 10 работников для участия в разборе завалов в течение двух недель. При этом рабочие получат оплату, которая не ниже их средней заработной платы и не потеряют своего рабочего места. Вероятно, к таким решениям будут обращаться в случаях, когда у общества есть недостаток безработных, которые могут участвовать в общественно полезных работах.

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В июле Государственный центр занятости объяснил разницу между общественно полезными и общественными работами. По объяснению Центра, "общественно полезные работы носят оборонный характер или же служат для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в период военного положения". Общественные работы "организуются для обеспечения экономической, социальной и экологической пользы определенной общины".

Вряд ли решение правительства можно назвать нарушением конституционных прав человека. Статья 43 Конституции запрещает использование принудительного труда и фиксирует положения о свободном выборе труда человеком. Однако Конституция также делает исключение для военного и чрезвычайного положения. Законопроект "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", принятый 14 марта, вводит ограничения конституционных прав, изложенных в статье 43.

Преимущества и недостатки решения

Так какие преимущества от правительственного решения? Оно может помочь развитию благоустройства в общинах, бюджеты которых ранее не позволяли привлекать работников к определенным видам работ. Кабмин принял решение не в первые недели войны, а после того, как запустил программы поддержки переселенцев: релокацию бизнеса и финансовую помощь трудоустраивающим ВПЛ предпринимателям.

Однако решение правительства вряд ли существенно поможет решить проблему безработных ВПЛ. Лишь незначительная часть из них становится на учет в центре занятости. Например, по состоянию на середину мая во Львовский областной центр занятости обратились 2059 переселенцев. При этом в области в тот же период зарегистрировали более 235 тысяч переселенцев.

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Следует помнить о непропорциональности внутренней миграции в Украине. В регионах, наиболее нуждающихся в послевоенном восстановлении, как правило, проживает меньшее количество нетрудоустроенных переселенцев. Следовательно, там, где достаточно работы, местные власти могут не найти нужное количество нетрудоустроенных, заинтересованных в общественно полезной работе. В других регионах и общинах наоборот – будет избыток свободных "рабочих рук", но не хватит работы и процедуры превратятся в формальность.

Порядок внедрения общественно полезных работ дает надежду, что в случае соблюдения всех процедур общественно полезные работы будут внедряться при необходимости именно в тех общинах, наиболее нуждающихся в рабочей силе для послевоенного восстановления.

У правительственного постановления есть две стороны медали. С одной стороны, это эффективный инструмент вовлечения в жизнь и развитие общества безработных, в том числе и внутренне перемещенных лиц. В то же время, есть риск превращения общественно полезных работ в "отбывание". Это случится, если объем неквалифицированной работы, которую могут найти в общинах, не будет сопоставим с количеством безработных, которые будут привлекаться к работам.

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