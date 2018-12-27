Кого чаще всего вспоминают в популярных интернет-изданиях: детали в цифрах

В разгар предвыборной гонки всю эту информацию украинцам как-то пытаются доносить информационные медиа. До сих пор самым популярным ресурсом остается телевидение, но и интернет с каждым годом отвоевывает все больше и больше аудитории.

49,7% – такое количество украинцев получают информацию из интернета.

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Чаще всего в популярных онлайн-изданиях вспоминают о Верховной Раде Украины – более 15%.



15,5% информационных ресурсов чаще всего вспоминают Верховную Раду

Что касается политических сил, то чаще всего появляются сообщения об "Оппозиционном блоке" и новосозданной "Оппозиционной платформе – За жизнь" (вместе 14,78%).



Среди партий лидируют "Оппозиционный блок" и "За жизнь"

Среди персоналий лидирует президент Петр Порошенко. Практически каждая седьмая политическая новость о Петре Алексеевиче.



Почти 15% политических новостей о Порошенко

В целом уровень джинсы в украинских интернет-СМИ является самым высоким за последние пять лет.

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