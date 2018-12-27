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      Кого чаще всего вспоминают в популярных интернет-изданиях: детали в цифрах

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      В разгар предвыборной гонки всю эту информацию украинцам как-то пытаются доносить информационные медиа. До сих пор самым популярным ресурсом остается телевидение, но и интернет с каждым годом отвоевывает все больше и больше аудитории.

      49,7% – такое количество украинцев получают информацию из интернета.

      Читайте также: У кого из политиков самый большой антирейтинг: детали в цифрах

      Чаще всего в популярных онлайн-изданиях вспоминают о Верховной Раде Украины – более 15%.

      15,5% інформаційних ресурсів найчастіше згадують Верховну Раду
      15,5% информационных ресурсов чаще всего вспоминают Верховную Раду

      Что касается политических сил, то чаще всего появляются сообщения об "Оппозиционном блоке" и новосозданной "Оппозиционной платформе – За жизнь" (вместе 14,78%).

      Серед партій лідирують
      Среди партий лидируют "Оппозиционный блок" и "За жизнь"

      Среди персоналий лидирует президент Петр Порошенко. Практически каждая седьмая политическая новость о Петре Алексеевиче.

      Майже 15% політичних новин про Порошенка
      Почти 15% политических новостей о Порошенко

      В целом уровень джинсы в украинских интернет-СМИ является самым высоким за последние пять лет.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: СМИ Медиа Оппозиционная платформа За жизнь Оппозиционный блок Верховная Рада Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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