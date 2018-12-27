Кого найчастіше згадують в популярних інтернет-виданнях: деталі у цифрах

У розпал передвиборчих перегонів всю цю інформацію українцям якось намагаються доносити інформаційні медіа. Досі найпопулярнішим ресурсом залишається телебачення, але й інтернет з кожним роком відвойовує все більше і більше аудиторії.

49,7% – така кількість українців отримують інформацію з інтернету. Читайте також: У кого з політиків найбільший антирейтинг: деталі в цифрах Найчастіше в популярних онлайн-виданнях згадують про Верховну Раду України – понад 15%.

15,5% інформаційних ресурсів найчастіше згадують Верховну Раду



Щодо політичних сил, то найчастіше з'являються повідомлення про "Опозиційний блок" та новоутворену "Опозиційну платформу – За життя" (разом 14,78%).

Серед партій лідирують "Опозиційний блок" та "За життя" Серед персоналій лідирує президент Петро Порошенко. Практично кожна сьома політична новина про Петра Олексійовича.

Майже 15% політичних новин про Порошенка Загалом рівень джинси в українських інтернет-ЗМІ є найвищим за останні п'ять років. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.