Как Кока-Кола обеспечивает украинцев базовыми продуктами: фоторепортаж из логистического хаба
Компания Кока-Кола доставила в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для гуманитарной помощи. Волонтеры Красного Креста Украины доставляют эти продукты во все уголки Украины.
Продуктовые наборы и напитки стали частью благотворительной программы, реализуемой компанией в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины. Для их закупки Компания Кока-Кола вместе со своим партнером Coca-Cola HBC выделила 4,7 миллиона евро.
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Журналисты 24 Канала побывали в логистическом хабе Общества Красного Креста Украины, пообщались с организаторами и партнерами благотворительной инициативы, а также увидели, как выглядят продуктовые наборы, которые уже скоро отправятся в деоккупированные регионы.
Брендованный автомобиль Кока-Колы прибыл во львовский логистический хаб Общества Красного Креста Украины
Базовая помощь для украинцев
Во львовском логистическом хабе Общества Красного Креста Украины продолжаются активные работы по доукомплектованию гуманитарной помощи. Здесь разгружают автомобили, доставившие бутылочную воду и напитки Coca-Cola. Ими дополнят коробки с продуктами, которые укомплектовал и доставил в Украину Итальянский Красный Крест, а также развезут людям, нуждающимся в помощи.
Волонтеры разгружают напитки, которыми дополнят продуктовый набор
Волонтеры разгружают напитки, которыми дополнят продуктовый набор
Кока-Кола с началом российской агрессии объявила, что будет активно оказывать украинцам гуманитарную помощь. Важную роль в этом процессе играет сотрудничество с Красным Крестом, с которым компания имеет многолетний опыт партнерства в Украине и мире.
Руководитель направления коммуникаций компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак
С февраля 2022 года компания Кока-Кола совместно с партнером Coca-Cola HBC, Фондом Кока-Кола и другими своими ботлерами выделила на гуманитарные проекты более 18 миллионов евро. Эти средства направлены на гуманитарные цели и поддержку своих работников, которые находятся в Украине. На 4 миллиона евро помощи, при поддержке Итальянского Красного Креста, закуплены продуктовые наборы,
– рассказала Ольга Чумак, руководитель направления коммуникаций компании Кока-Кола Украина.
При содействии Красного Креста Украины, эти наборы будут распространены по региональным отделениям гуманитарной организации и переданы непосредственно тем, кто во время полномасштабной войны столкнулся с дефицитом базовых продуктов.
Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью ОКХ Леся Олейник
Благодаря поддержке Кока-Колы мы имеем 70 тысяч продуктовых наборов, которые распространяем по всей Украине – людям, наиболее нуждающимся в помощи, в частности, продуктах. В ближайшее время эти наборы поедут в Черниговскую и Херсонскую области,
– рассказала глава отдела коммуникаций и связей с общественностью ОКХ Леся Олейник.
Красный Крест Украины развозит гуманитарную помощь не только в прифронтовые города и села. Помощь также поступает внутренне перемещенным лицам, людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, многодетным семьям в разных регионах страны.
Мы тесно сотрудничаем с государственным сектором и знаем потребности общин. У нас действует 200 организаций Красного Креста, которые сотрудничают с пострадавшими в результате вторжения России,
– подчеркивает Леся Олейник.
Что входит в продуктовый набор
Продукция не задерживается на складе
Продуктовые наборы сразу распределяют по Украине
Распределением занимается Красный Крест Украины
Один набор – это месячный запас базовых и питательных продуктов, рассчитанный на человека. Сюда входят крупы, в том числе гречка и рис, а также лапша, консервы, растительное масло, мука. Все продукты имеют длительный срок годности и хранятся без холодильника. Вес каждой коробки – не более 18 килограммов. В Украине к наборам также прилагается питьевая вода и газированные напитки.
Продуктовые наборы формируются в соответствии с научно обоснованными международными стандартами Красного Креста и в таком количестве, чтобы одному человеку было достаточно для жизни. Благодаря сотрудничеству с Кока-Колой, 70 тысяч украинцев вскоре получат помощь. Она очень важна для людей сегодня,
– подчеркивает Леся Олейник.
Полный список продуктов указан на упаковке
Полный список продуктов указан на упаковке
Волонтерский фронт: деятельность Красного Креста держится на донатах и волонтерах
В логистическом хабе Красного Креста многие работы выполняют волонтеры, которые перегружают и сортируют полученную помощь, ведут отчетность, координируют внутренних переселенцев. Сейчас здесь выстроена четкая логистика: каждый отвечает за определенное направление и имеет свою компетенцию. К тому же, волонтеры получают актуальные инструкции, которые помогают определить приоритетные задачи.
Когда мы только начали выстраивать систему, мы учились и перенимали опыт друг у друга. Были как многофункциональные солдаты: занимались и оформлением документов, и отгрузкой помощи. Сейчас, за полгода плодотворной деятельности, уже видно, кто и за что отвечает,
– рассказывает волонтер Петр Заяц.
По его мнению, даже после победы Украине понадобится волонтерская помощь, возможно, еще более мощная, чем сейчас. А такие программы, которые реализует ответственный бизнес в партнерстве с общественными организациями и местными общинами и в дальнейшем будут реагировать на основные запросы общества и ускорить восстановление нашего государства.
На закупку продуктовых наборов выделили 4 миллиона евро
Все фото предоставлены Компанией "Кока-Кола Украина"