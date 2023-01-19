Как Кока-Кола обеспечивает украинцев базовыми продуктами: фоторепортаж из логистического хаба

Компания Кока-Кола доставила в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для гуманитарной помощи. Волонтеры Красного Креста Украины доставляют эти продукты во все уголки Украины.

Продуктовые наборы и напитки стали частью благотворительной программы, реализуемой компанией в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины. Для их закупки Компания Кока-Кола вместе со своим партнером Coca-Cola HBC выделила 4,7 миллиона евро.

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Журналисты 24 Канала побывали в логистическом хабе Общества Красного Креста Украины, пообщались с организаторами и партнерами благотворительной инициативы, а также увидели, как выглядят продуктовые наборы, которые уже скоро отправятся в деоккупированные регионы.



Брендованный автомобиль Кока-Колы прибыл во львовский логистический хаб Общества Красного Креста Украины

Брендованный автомобиль Кока-Колы прибыл во львовский логистический хаб Общества Красного Креста Украины

Волонтеры разгружают гуммопомощь от Кока-Колы

Базовая помощь для украинцев

Во львовском логистическом хабе Общества Красного Креста Украины продолжаются активные работы по доукомплектованию гуманитарной помощи. Здесь разгружают автомобили, доставившие бутылочную воду и напитки Coca-Cola. Ими дополнят коробки с продуктами, которые укомплектовал и доставил в Украину Итальянский Красный Крест, а также развезут людям, нуждающимся в помощи.



Волонтеры разгружают напитки, которыми дополнят продуктовый набор



Волонтеры разгружают напитки, которыми дополнят продуктовый набор

Кока-Кола с началом российской агрессии объявила, что будет активно оказывать украинцам гуманитарную помощь. Важную роль в этом процессе играет сотрудничество с Красным Крестом, с которым компания имеет многолетний опыт партнерства в Украине и мире.



Руководитель направления коммуникаций компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак

С февраля 2022 года компания Кока-Кола совместно с партнером Coca-Cola HBC, Фондом Кока-Кола и другими своими ботлерами выделила на гуманитарные проекты более 18 миллионов евро. Эти средства направлены на гуманитарные цели и поддержку своих работников, которые находятся в Украине. На 4 миллиона евро помощи, при поддержке Итальянского Красного Креста, закуплены продуктовые наборы,

– рассказала Ольга Чумак, руководитель направления коммуникаций компании Кока-Кола Украина.

При содействии Красного Креста Украины, эти наборы будут распространены по региональным отделениям гуманитарной организации и переданы непосредственно тем, кто во время полномасштабной войны столкнулся с дефицитом базовых продуктов.



Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью ОКХ Леся Олейник

Благодаря поддержке Кока-Колы мы имеем 70 тысяч продуктовых наборов, которые распространяем по всей Украине – людям, наиболее нуждающимся в помощи, в частности, продуктах. В ближайшее время эти наборы поедут в Черниговскую и Херсонскую области,

– рассказала глава отдела коммуникаций и связей с общественностью ОКХ Леся Олейник.

Красный Крест Украины развозит гуманитарную помощь не только в прифронтовые города и села. Помощь также поступает внутренне перемещенным лицам, людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, многодетным семьям в разных регионах страны.

Мы тесно сотрудничаем с государственным сектором и знаем потребности общин. У нас действует 200 организаций Красного Креста, которые сотрудничают с пострадавшими в результате вторжения России,

– подчеркивает Леся Олейник.

Что входит в продуктовый набор



Продукция не задерживается на складе



Продуктовые наборы сразу распределяют по Украине



Распределением занимается Красный Крест Украины

В Украину доставили 70 тысяч продуктовых наборов

Один набор – это месячный запас базовых и питательных продуктов, рассчитанный на человека. Сюда входят крупы, в том числе гречка и рис, а также лапша, консервы, растительное масло, мука. Все продукты имеют длительный срок годности и хранятся без холодильника. Вес каждой коробки – не более 18 килограммов. В Украине к наборам также прилагается питьевая вода и газированные напитки.

Продуктовые наборы формируются в соответствии с научно обоснованными международными стандартами Красного Креста и в таком количестве, чтобы одному человеку было достаточно для жизни. Благодаря сотрудничеству с Кока-Колой, 70 тысяч украинцев вскоре получат помощь. Она очень важна для людей сегодня,

– подчеркивает Леся Олейник.

Один набор – месячный запас продуктов на одного человека

Каждый набор дополнят напитками



Полный список продуктов указан на упаковке



Полный список продуктов указан на упаковке



Прежде всего, наборы поедут в регионы, где есть дефицит продуктов и питьевой воды

Волонтерский фронт: деятельность Красного Креста держится на донатах и волонтерах

В логистическом хабе Красного Креста многие работы выполняют волонтеры, которые перегружают и сортируют полученную помощь, ведут отчетность, координируют внутренних переселенцев. Сейчас здесь выстроена четкая логистика: каждый отвечает за определенное направление и имеет свою компетенцию. К тому же, волонтеры получают актуальные инструкции, которые помогают определить приоритетные задачи.

Значительную часть работы выполняют волонтеры

Когда мы только начали выстраивать систему, мы учились и перенимали опыт друг у друга. Были как многофункциональные солдаты: занимались и оформлением документов, и отгрузкой помощи. Сейчас, за полгода плодотворной деятельности, уже видно, кто и за что отвечает,

– рассказывает волонтер Петр Заяц.

По его мнению, даже после победы Украине понадобится волонтерская помощь, возможно, еще более мощная, чем сейчас. А такие программы, которые реализует ответственный бизнес в партнерстве с общественными организациями и местными общинами и в дальнейшем будут реагировать на основные запросы общества и ускорить восстановление нашего государства.



На закупку продуктовых наборов выделили 4 миллиона евро

К благотворительным проектам приобщаются и сотрудники Кока-Колы

Все фото предоставлены Компанией "Кока-Кола Украина"