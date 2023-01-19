Продуктові набори та напої стали частиною благодійної програми, яку компанія реалізовує у співпраці з Товариством Червоного Хреста України. Для їх закупівлі Компанія Кока-Кола разом зі своїм партнером Coca-Cola HBC виділили 4,7 мільйона євро.

До теми Кока-Кола допоможе продуктами харчування 70 тисячам сімей в Україні

Журналісти 24 Каналу побували у логістичному хабі Товариства Червоного Хреста України, поспілкувалися з організаторами та партнерами благодійної ініціативи, а також побачили, який вигляд мають продуктові набори, що вже скоро відправляться у деокуповані регіони.



Брендоване авто Кока-Коли прибуло у львівський логістичний хаб Товариства Червоного Хреста України

Брендоване авто Кока-Коли прибуло у львівський логістичний хаб Товариства Червоного Хреста України

Волонтери розвантажують гумдопомогу від Кока-Коли

Базова допомога для українців

У львівському логістичному хабі Товариства Червоного Хреста України тривають активні роботи з доукомплектування гуманітарної допомоги. Тут розвантажують автомобілі, що доставили пляшкову воду та напої Coca-Cola. Ними доповнять коробки з продуктами, які укомплектував та доставив в Україну Італійський Червоний Хрест та розвезуть людям, які потребують допомоги.



Волонтери розвантажують напої, якими доповнять продуктовий набір



Волонтери розвантажують напої, якими доповнять продуктовий набір

Кока-Кола з початком російської агресії оголосила, що активно надаватиме українцям гуманітарну допомогу. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з Червоним Хрестом, з яким компанія має багаторічний досвід партнерства в Україні та світі.



Керівниця напрямку комунікацій компанії Кока-Кола Україна Ольга Чумак

З лютого 2022 року компанія Кока-Кола спільно з партнером Coca-Cola HBC, Фундацією Кока-Кола та іншими своїми ботлерами виділила на гуманітарні проєкти понад 18 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на гуманітарні цілі та на підтримку своїх працівників, які перебувають в Україні. На 4 мільйони євро допомоги, за підтримки Італійського Червоного Хреста, закуплені продуктові набори,

– розповіла Ольга Чумак, керівниця напрямку комунікацій компанії Кока-Кола Україна.

За сприянням Червоного Хреста України ці набори будуть розповсюджені по регіональних відділеннях гуманітарної організації та передані безпосередньо тим, хто у час повномасштабної війни зіткнувся із дефіцитом базових продуктів.



Очільниця відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю ТЧХУ Леся Олійник

Завдяки підтримці Кока-Коли ми маємо 70 тисяч продуктових наборів, які розповсюджуємо по всій Україні – людям, які найбільше потребують допомоги, зокрема, продуктів. Найближчим часом ці набори поїдуть в Чернігівську та Херсонську області,

– розповіла очільниця відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю ТЧХУ Леся Олійник.

Червоний Хрест України розвозить гуманітарну допомогу не лише у прифронтові міста і села. Допомога також надходить внутрішньо переміщеним особам, людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям у різних регіонах країни тощо.

Ми тісно співпрацюємо із державним сектором і знаємо потреби громад. У нас діє 200 організацій Червоного Хреста, які співпрацюють із тими, хто постраждав внаслідок вторгнення Росії,

– наголошує Леся Олійник.

Що входить у продуктовий набір



Продукція не затримується на складі



Продуктові набори одразу розподіляють Україною



Розподілом займається Червоний Хрест України

Наразі в Україну доставили 70 тисяч продуктових наборів

Один набір – це місячний запас базових та поживних продуктів, розрахований на людину. Сюди входять крупи, зокрема гречка і рис, а також локшина, консерви, олія, борошно. Усі продукти мають тривалий термін придатності та можуть зберігатися без холодильника. Вага кожної коробки – трохи більше як 18 кілограмів. В Україні до наборів також додається питна вода та газовані напої.

Продуктові набори формуються відповідно до науково обґрунтованих міжнародних стандартів Червоного Хреста і в такій кількості, щоб одній людині було достатньо для прожиття. Завдяки співпраці із Кока-Колою 70 тисяч українців невдовзі отримають допомогу. Вона дуже важлива для людей сьогодні,

– підкреслює Леся Олійник.

Один набір – місячний запас продуктів на одну особу

Кожен набір доповнять напоями



Повний перелік продуктів зазначений на упаковці



Повний перелік продуктів зазначений на упаковці



Перш за все набори поїдуть у регіони, де є дефіцит продуктів та питної води

Волонтерський фронт: діяльність Червоного Хреста тримається на донатах та волонтерах

У логістичному хабі Червоного Хреста багато роботи виконують волонтери, які перевантажують та сортують отриману допомогу, ведуть звітність, координують внутрішніх переселенців. Зараз тут вибудована чітка логістика: кожен відповідає за певний напрямок та має свою сферу компетенцій. До того ж волонтери отримують актуальні інструкції, які допомагають визначити пріоритетні завдання.

Значну частину роботи виконують волонтери

Коли ми лише почали вибудовувати систему, ми вчилися й переймали досвід один в одного. Були, як багатофункціональні солдати: займалися й оформленням документів, й відвантаженням допомоги. Зараз, за пів року плідної діяльності, вже видно, хто і за що відповідає,

– розповідає волонтер Петро Заяць.

На його думку, навіть після перемоги Україні знадобиться волонтерська допомога, можливо, ще потужніша, ніж зараз. А такі програми, які реалізує відповідальний бізнес у партнерстві з громадськими організаціями та місцевими громадами й надалі реагуватимуть на основні запити суспільства та пришвидшуватимуть відновлення нашої держави.



На закупівлю продуктових наборів виділили 4 мільйони євро

До благодійних проєктів долучаються й співробітники Кока-Коли

Усі фото надані Компанією "Кока-Кола Україна"