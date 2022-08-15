Прячется, но нам хорошо известно где, – мэр Мелитополя о гауляйтерке данильченко
Источник:НВ
После серии "несчастных случаев" с гауляйтерами на временно оккупированных территориях коллаборантка галина данильченко больше не появляется на людях. Однако ВСУ и мэрия знают, где она прячется.
Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что о местонахождении гауляйтерки знает не только он, но и ВСУ и партизаны. Колаборантка данильченко прячется за городом.
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У данильченко теперь есть только 2 варианта
Иван Федоров отметил, что галина данильченко больше не появляется в Мелитополе и не общается с местными жителями. Теперь единственное, чем она занимается – это запись видео для российских пропагандистов.
Коллаборантки в Мелитополе нет. Вероятно, из-за страха за свою жизнь она прячется. Однако мэр города подчеркнул, что теперь у гауляйтерки есть только 2 варианта будущего.
Ее путь уже ясно понятен. Это 2 варианта. Первый – она будет отвечать по украинскому законодательству и сидеть в тюрьме с конфискацией имущества за государственную измену. Но это для нее будет счастье, потому что другой ее путь — она будет ликвидирована силовыми структурами врага.
– подчеркнул Федоров.
Колаборантка уже хотела уходить в отставку
Член "Оппозиционного блока" и депутат городского совета галина данильченко в марте возглавила оккупационную администрацию Мелитополя. Однако ее не хватило на долго – уже 31 мая СМИ сообщили, что гауляйтерша захотела уйти в отставку.
Причиной такого решения данильченко стал страх за жизнь, ведь утром 30 мая в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе ТЦ "Квартал". Взрыв произошел недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" евгения балицкого.
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