Колаборантка с "Партии регионов" угрожала херсонцам расстрелом

Во время оккупации Херсона местная коллаборантка агитировала местных жителей "голосовать" за Россию на так называемом псевдореферендуме. Тем, кто был против, угрожала расстрелом.

После деоккупации областного центра вероятная предательница пыталась быть незаметной. Однако наша Служба безопасности разоблачила ее.

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Что известно о задержании коллаборантки

По данным нашей Службы безопасности Украины, предательница добровольно решила сотрудничать с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.

За это ей дали российский паспорт и назначили в ряды так называемой оккупационной администрации России. Там она:

возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию";

на так называемой "должности" выполняла задачи России по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части Юга Украины;

развернула агитационную кампанию в поддержку квазиреферендума;

лично призвала людей прийти на так называемые "участки" и "проголосовать" в пользу Кремля.

Кроме того, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях". В случае отказа сразу "обращалась" к вооруженным рас**там, которые ее сопровождали. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом,

– сообщили в СБУ.

Колаборантка уже под стражей

Хотя после деоккупации части Херсонской области вероятная предательница пыталась быть незаметной, но СБУ ее задержала.

В злоумышленнице обнаружили паспорт гражданина России и партийный билет пророссийской партии,

– говорится в сообщении.



Предательница из Херсона имела российский паспорт

Колаборантка могла входить в "Партию регионов"

Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц.

По статье ей грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет и конфискацией имущества или без нее.

Суд уже избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.

Коллаборанты на Херсонщине: коротко