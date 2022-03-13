Колаборантов будут преследовать, а "референдум" – ничтожный, – ОП о действиях оккупантов в Херсо
13 марта 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Оккупанты в Херсонской области хотят провести так называемый "референдум". Однако любые подобные инициативы России абсолютно ничтожны.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Речь идет также об инициативах фиктивных сессий местных советов и раздаче паспортов в оккупированных городах Юга.
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По словам Подоляка, российские войска покинут территорию Украины, а коллаборанты обязательно получат уголовное преследование.
Любые инициативы по проведению "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах Юга Украины: Херсоне, Каховке, Геническе – абсолютно ничтожны,
– подчеркнул советник главы ОП.
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