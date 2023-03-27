"Хлопок" и кольцо из черного дыма: над Москвой странное явление

В Москве заметили странное явление. Местные жители сообщают, что в небе образовалось черное кольцо, словно дым резко вырвался из трубы.

Российские СМИ массово сообщают о странном атмосферном явлении, которому предшествовал какой-то "хлопок". Что произошло в Москве – информирует 24 Канал.

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В небе появилось черное кольцо

Инцидент произошел в понедельник, 27 марта, утром. Жители Строгино, одного из районов Москвы, сняли на видео удивительное черное кольцо в небе, которое заметили в районе ЖК "Спутник". Что произошло на самом деле, неизвестно. Однако некоторые местные говорят, что перед этим слышали "хлопок", а затем заметили дым в небе.

В соцсетях россияне в шутку называют кольцо "порталом в неизвестное" и вспоминают фильм об инопланетянах "Прибытие". Однако пропагандисты нашли "оправдание" этим событиям. Они объясняют, что странное кольцо, которое могли видеть москвичи, – это лишь "резко вырвавшийся дым из трубы".

Кремлевские росСМИ пишут, что жители Москвы "наблюдали такие явления и раньше". Будто дым не рассеялся сразу в атмосфере, а принял форму кольца и начал "дрейфовать" городом. Позже, как утверждают пропагандисты, "портал" исчезнет, а вот о "хлопке", который слышали местные, решили не вспоминать.

Российские экстренные службы пока не комментируют этот инцидент.



Странное кольцо в Москве / Фото Сергея Стерненко

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