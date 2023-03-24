На своем пропагандистском шоу Соловьев заявил, что война никогда не бывает легкой. А российские захватчики якобы "воюют сейчас за будущее страны-агрессора", пишет 24 Канал.
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На шоу Соловьева готовятся к удару ВСУ
Однако непонятно почему россияне борются за будущее своей страны на территории Украины. Здесь их ожидает лишь возможность вернуться на родину в черных пакетах. Однако если это именно то будущее, за которое воюют оккупанты, то ВСУ охотно им помогут в этом.
Соловьев также призвал россиян присоединяться к рядам оккупационного войска в этой борьбе. Впрочем, сам пока видно не готов "бороться за будущее России". Как и гости его шоу, у которых быстро забегали глаза только при мысли об этом.
Более того, гости пропагандистского шоу напуганы будущим контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.
В ближайшие недели мы столкнемся с очень серьезным вызовом на поле боя и вокруг него,
– пожаловался пропагандист.
На шоу Соловьева напуганы будущим контрнаступлением ВСУ: смотрите видео
Последние зашквары российских пропагандистов
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