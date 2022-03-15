Количество беженцев из Украины уже достигло 3 миллионов, – ООН

Количество беженцев из Украины постоянно растет. Они вынуждены покидать свои дома из-за боевых действий, которые продолжаются на территории страны.

В ООН назвали количество беженцев из Украины

Так, по данным Международной организации по миграции, количество украинцев, которые выехали из Украины за 20 дней полномасштабной войны, уже достигло 3 миллионов человек.

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Об этом заявил спикер организации Поль Дийон на ежедневном брифинге ООН 15 марта.

Среди 3 миллионов:

примерно 1,4 миллиона человек – дети

около 157 тысяч человек – граждане других стран, проживавших в Украине.

Отмечается, что основным направлением остается соседняя Польша. В страну прибыло более 1,5 миллиона человек, поэтому Польша решила "передать" часть беженцев Германии. Однако Берлин обратился в Варшаву с просьбой прекратить отправлять поезда с украинскими беженцами в Германию.