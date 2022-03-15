Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи

На дорогах Украины стало меньше блокпостов. Так, их количество на 15 марта сократили до 1,5 тысячи.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, некоторые из до сих пор установленных блокпостов лишь усложняли передвижение, в частности гуманитарных грузов.

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Что происходит с блокпостами на дорогах Украины

Министерство внутренних дел отчитывается, что им удалось сократить количество блокпостов на дорогах Украины до 1,5 тысячи. При этом забрали ненужные контрольно-пропускные пункты, которые не имели никакой пользы, а лишь препятствовали движению гражданского и гуманитарного транспорта.

Монастырский отметил, что условно "авторизованные" блокпосты будут внесены в указ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была издана еще на прошлой неделе. В настоящее время вовлеченные в эту работу субъекты видят оптимальную потребность в количестве до 800 блокпостов на основных путях и городах.

Все они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции совместно с Территориальной обороной и Нацгвардией,

– подчеркнул министр внутренних дел.

К слову, Монастырский также добавил, что формировать работу на блокпостах и ​​председательствовать будут представители Нацполиции.

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