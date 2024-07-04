Сколько БМП осталось у России: OSINT-аналитики опубликовали число

Россия начала чаще использовать на фронте мотоциклы, квадроциклы и другую легкую колесную технику. Однако это не "смекалка", а следствие дефицита бронированных машин.

Собранные аналитиками открытых данных (OSINT) данные свидетельствуют о том, что на базах хранения в России остается еще около 9300 единиц пехотной техники. При этом в основном это сильно устаревшие модели, или почти непригодные к восстановлению экземпляры.

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Россия теряет бронетехнику

В некоторых случаях можно даже предсказать, что произойдет на фронте, исходя из состояния складов. Например, видя, что большинство хорошо сохранившихся БМП исчезли с баз хранения, неудивительно, что Россия начала полагаться на другие средства передвижения. Сначала они начали использовать БТР и МТ-ЛБ, которые не предназначены для штурмовых операций. Когда потери продолжали нарастать, а запасы готовой к эксплуатации техники сокращались, они начали использовать еще менее пригодные для этого средства, такие как квадроциклы или мотоциклы,

– объяснил OSINT-аналитик Jompy.

Он отметил, что по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия имела около 2 – 3 тысяч легкобронированных тягачей МТ-ЛБ и еще около 3 тысяч на базах хранения. Эти машины не предназначены для участия в боях, но россияне вынуждены были их использовать в такой роли, что привело к огромным потерям и опустошению баз их хранения.

Jompy ожидает, что уже вскоре российская армия начнет использовать старые БТР-60/70, МТ-ЛБу и даже бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2. Они уже постепенно появляются в еженедельных отчетах – хотя раньше такого не было. Россия начала выводить эти машины со своих складов.

Собственно, спутниковые снимки показывают, что на российских базах остается совсем мало пригодной для боев техники. Речь идет о примерно 9300 бронемашин всех типов (кроме танков). В исправном состоянии, по оценкам аналитиков, находятся менее 5700 из них. Из этого числа только около 1350 являются боевыми машинами пехоты – остальные рассчитаны на вспомогательные задачи.

Сколько бронемашин осталось в России / фото Радио Свобода

Отметим, что по данным Генштаба Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июля потеряла 15 600 боевых бронированных машин. Кроме этого, ВСУ уничтожили или повредили еще 8 132 танка.