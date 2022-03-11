Количество детей-беженцев из Украины превысило 1 миллион, – ЮНИСЕФ
Источник:ЮНИСЕФ
Циническое вторжение России в Украину в ночь на 24 февраля изменило жизнь многих украинцев. Больше всего от агрессии пострадали дети.
По данным Детского фонда ООН от бомб, авиаударов и других ужасов войны были вынуждены бежать более 1 миллиона детей.
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Большинство семей с детьми выехали в:
- Польшу,
- Венгрию,
- Словакию,
- Молдову,
- Румынию.
Количество переезжающих детей поражает, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине. Дети оставляют все, что знают в поисках безопасности. Это разрывает сердце,
– сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.
Добавим, что польские СМИ заявили, что с 24 февраля на территорию Польши прибыло около 1,5 миллиона человек. Кстати, нижняя палата парламента Польши 9 марта одобрила закон о поддержке граждан Украины. Речь идет о тех, кто прибывает в страну, убегая от войны, которую ведет Россия.
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