Количество новых COVID-больных и смертей в Украине резко подскочило

11 января 2022 , 08:16
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

За предыдущие сутки, 10 января, в Украине обнаружили 5 429 новых больных коронавирусом. Среди них 306 детей и 168 медработников.

К сожалению, еще 219 инфицированных умерли. В больницы с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни попали 915 человек. Выздоровел 7 761 человек.

Обратите внимание Новый штамм Дельтакрон: что о нем известно

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 192;
  • Винницкая область – 203;
  • Волынская область – 98;
  • Днепропетровская область – 150;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 40;
  • Закарпатская область – 157;
  • Запорожская область – 179;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 259;
  • Кировоградская область – 49;
  • Луганская область – 151;
  • Львовская область – 195;
  • Николаевская область – 114;
  • Одесская область – 266;
  • Полтавская область – 440;
  • Ровненская область – 145;
  • Сумская область – 162;
  • Тернопольская область – 104;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 75;
  • Хмельницкая область – 209;
  • Черкасская область – 192;
  • Черновицкая область – 158;
  • Черниговская область – 135.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

В общем за сутки удалось протестировать 65 191 человека на наличие болезни, в частности:

  • методом ПЦР – 29 112;
  • методом ИФА – 4 745;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 334

Общие цифры с начала пандемии

За все время пандемии в Украине: коронавирусом заболело – 3 709 871 лицо. Удалось выздороветь – 3 522 547 людям. К сожалению, умерли 97 544 жителя Украины.

По состоянию на утро 11 января в Украине в целом провели 16 995 958 ПЦР-тестирований.

Будет интересно: чего ждать от Омикрона – видео

Автор: Аліна Оліховська