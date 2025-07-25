Удар по Харькову: количество пострадавших резко возросло, среди них – ребенок

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по туберкулезному диспансеру в Харькове. В результате этого есть много пострадавших, часть из них сейчас в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Что известно о пострадавших в Харькове?

Ориентировочно в 11:38 россияне ударили управляемой авиабомбой по Индустриальному району Харькова. Сначала местные власти сообщали об одном пострадавшем, впоследствии количество значительно возросло.

По состоянию на 16:34 количество пострадавших возросло до 17, среди них – 12 летняя девочка. Сейчас в медучреждения направили четырех раненых лиц, в частности сотрудница поврежденного медучреждения. Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь на месте. По словам Синегубова, спасательная операция на объекте продолжается.

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 3 человека. На месте работают спасатели, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков.

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Известно, что КАБом поврежден третий этаж и крыша здания туберкулезного диспансера. Волна от взрыва повредила также еще одно лечебное учреждение неподалеку, а также частный дом.

В то же время информация о том, куда попала вторая управляемая авиабомба, остается неизвестной. По данным местных властей, правоохранители ищут, где она могла упасть. Дополнительные детали очевидно укажут позже.