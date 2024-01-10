За 2023 год на территории России произошло 939 пожаров. Это – на 125% больше, чем в 2022. Страна-террористка горела-пылала.

Рекордсменкой по количеству огоньков стала Московская область. В течение года там было "жарко" 162 раза.

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Кроме того, "отличились" Ленинградская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Россия понесла колоссальные убытки

Если учитывать также бытовые и лесные пожары, цифра шокирует – более 100 тысяч. Это – на 15% больше, чем в 2022 году. В общей сложности страна-террористка потеряла примерно миллиард рублей.

Топ фактов о пожарах в России

За год существенно возросло количество пожаров в российских торговых центрах.

В то же время, рекордсменами по количеству "огоньков" стали заводы страны-террористки, а также складские помещения.

Также пожары все чаще вспыхивали на территории военных объектов.



Ститистка пожаров в России / Molfar



Что чаще всего горело в России / Molfar

Самые мощные пожары в России