Укрзализныця удваивает количество рейсов с женскими купе: на каких маршрутах они теперь доступны

Количество рейсов с женскими купе увеличится вдвое. Соответствующее решение приняла "Укрзализныця".

Укрзализныця удваивает количество рейсов с женскими купе. Они станут доступны еще в 4 поездах.

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Новые маршруты с женскими купе

С 15 ноября они станут доступны еще в 4 поездах:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Купить билеты на места у женских купе можно будет в приложении уже с 27 октября. Соответствующие места будут маркироваться в приложении. Посадка доступна женщине и детям до 5 лет.

Летом 2023 года Укрзализныця ввела женские купе