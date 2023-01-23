Сколько танков Leopard есть в странах Европы: WELT назвал количество

Украине для борьбы с оккупантами еще "на вчера" нужно современное тяжелое вооружение, в том числе и танки Leopard 2. И чем больше единиц западные партнеры смогут предоставить, тем лучше.

Более того, уже ряд стран согласились предоставлять эти танки Украине, в частности, Польша. Что же касается Германии, которая является производителем Leopard 2, то недавно министр обороны Борис Писториус сообщил, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в стране. Это нужно, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения" о предоставлении этих танков нашим военным.

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Сколько танков есть у стран Европы

Свою проверку данных о количестве Leopard в Германии и странах Европы провело и издание WELT. Его краткое заключение: боевая танковая коалиция для Украины полна подводных камней.

В общей сложности, в настоящее время 13 европейских стран владеют около 2 тысячами танков Leopard. Однако из них только небольшая часть сможет поставлять их Украине. Так, например, Венгрия с более пророссийской политикой вряд ли будет помогать нашим военным таким вооружениям.

Отметим также, что Leopard 2, доступные в Европе, делятся на четыре варианта: 2A4, 2A5, 2A6 и 2A7.



Количество танков Leopard в странах Европы / Данные Международного института стратегических исследований (IISS) и WELT

Какие из этих Leopard Украина может получить

Из всех этих версий танков Украине нужны максимально унифицированные, ведь это сократит время обучения военных, а также обеспечит согласованность логистики, технического обслуживания и боеприпасов.

Однако самые современные версии этих танков, 2A6 и 2A7, составляют основу соответствующих армий большинства европейских стран. Поэтому, по мнению издания, они вряд ли захотят передавать Украине самое современное вооружение, необходимое для собственной обороны.

Поэтому более реалистичным представляется возможность передачи более старых моделей 2А4 и 2А5.

Leopard 2A4 является старейшей версией основного боевого танка, все еще находящегося на вооружении. Но у него все равно есть преимущества перед танками, которые Украина имеет с советских времен,

– написали военные эксперты в анализе IISS.

Однако и здесь есть определенные сложности, связанные, в частности, с:

техническим состоянием машин за годы хранения,

возможностью их поставок, ведь они являются основным боевым танком армии.

Так, например, Греция, владеющая более 180 единицами, не говорила о готовности поставлять Leopard в Украину. Не стоит забывать, как отметили в WELT, что она и сама ведет гонку вооружений с вражеской Турцией, у которой почти 300 Leopard 2A4.

По мнению WELT, Европа вряд ли сможет предоставить 300 необходимых Leopard Украине. И даже поставка 100 танков "пока является проблемой". И сомнительно, сколько танков реально готово к действиям в ближайшей перспективе.

"Можно предположить, что для решительного изменения боевых действий понадобится около 100 танков Leopard. Меньшее количество заслуживало бы политического внимания, но не более чем символический жест", – отметили авторы IISS.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала