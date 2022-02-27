Количество техники и людей, которое Россия сюда забросила, – чрезвычайное

Россия была намерена захватить Украину меньше, чем за сутки. Поэтому забросила сюда огромное количество техники и живой силы.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Видео по его словам опубликовал, в частности, 24 канал.

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Россия ради удара по Украине сконцентрировала все, что только можно

По словам Подоляка, количество техники и живой силы, которые Россия забросила в Украину, чрезвычайное.

Нормальная страна, таких размеров и с такой экономикой, как в Украине, не будет держать армию, сравнимую с российской. Здесь в течение 1,5 года концентрировали все, что можно, рассчитывая захватить Украину в пределах 4, 12 или максимум 16 часов,

– подчеркнул он.

Советник главы ОПУ отметил, что главная цель Кремля – ликвидировать руководство Украины, которое находится в Киеве. Потому она и стянула такие силы.

Украина сопротивляется

Представитель Офиса президента добавляет, что Кремль был уверен в скорой победе. Вместо этого все происходят иначе – продолжаются позиционные бои в тех городах, где они начались.

"Россия сегодня не может установить контроль над ни одним украинским городом. Это не 2014 год. Сейчас люди массово не переходят. Российскому руководству, видимо, рассказали, что полстраны будет встречать с цветами танки, на которых идут странные люди. Но это все не происходит – Украина сопротивляется", – подчеркнул Подоляк.

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Смотрите видео обращения Подоляка о войне России с Украиной

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