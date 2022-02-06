Количество вакцинированных бустером за сутки почти сравнялась с вакцинированными первой дозой

Вчера, 5 февраля, в Украине провели более 75 тысяч прививок против коронавируса. Количество вакцинированных бустерной дозой лишь на тысячу меньше количества людей, вакцинированных первой дозой.

Прививки проводилось 508 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 573 пунктах прививки и в 441 центре вакцинации населения.

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Детальная суточная статистика

Вчера прививку против коронавируса сделали 75 304 украинцев. 23 482 человека получили первую дозу, а 28 444 – вторую дозу. Между тем бустерную дозу сделали 22 683 привитых, а вот дополнительную дозу лишь 695.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании в Украине, которая стартовала 24 февраля 2021 года, привито 15 420 207 жителей страны. Первую дозу вакцины получили 15 420 205 человек, 2 дозы – 14 728 642 человека. Между тем дополнительную дозу получили 19 423 человека, а бустерную дозу – 421 057 человек.

Всего в стране провели 30 589 327 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 837 194,

Coronavac – 4 943 679,

AstraZeneca – 1 636 722,

Moderna – 1 527 279,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала