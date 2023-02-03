"Не все идиоты": почему уменьшилось количество желающих россиян идти в ЧВК "Вагнера"

В России уменьшилось количество желающих присоединиться к рядам ЧВК "Вагнера". Видно, среди российских заключенных не все полные идиоты и есть понимание, что лучше отбыть до конца свой срок, чем умереть в Украине.

Ведь в первом случае они даже смогут в будущем возвратиться к своей криминальной жизни. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких.

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Для зэков ЧВК "Вагнера" – билет в один конец

Так, многие российские заключенные и дальше будут продолжать свой уголовный бизнес. А для того, чтобы его продолжать, надо быть живым.

Это "соблазнительное" предложение от Евгения Пригожина такое для очень ограниченного круга лиц,

– отметил Гладких.

Кроме того, недавно была обнародована информация, что схема вагнеровцев используется для того, чтобы "выкупать" заключенных из тюрем. То есть россияне имитируют, что записывают зеков в ЧВК "Вагнера", затем те "гибнут" и получают новые документы.

"Надо понимать, что ЧВК "Вагнера" для российских заключенных – это билет в один конец, то есть на их возвращение никто не рассчитывает", – сказал политолог.

В случае если кому-то из зеков и везет вернуться живым из Украины, то это в основном уникальные случаи. И они уже начинают это понимать, потому желающих все меньше. Впрочем, и самих заключенных становится меньше, ведь их ликвидируют наши защитники.

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В Украине уничтожено более 70% вагнеровцев

Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". Восстановить преступную компанию уже невозможно. По словам заместителя командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимира Назаренко, сейчас вагнеровцы имеют дефицит штатных мест.

Уничтоженность настолько глубокая, что вагнеровцы не могут ее восстановить. У них дефицит штатных мест 77%. Это приблизительные потери – 30 тысяч человек,

– сообщил военный.

Он добавил, что сейчас вагнеровцы не могут завербовать новых заключенных, поскольку те выбирают отсидеть 5 лет в теплой тюрьме, чем умереть за 5 дней в холодном окопе или от мороза.

"И такие случаи были. Им не дают пищу, соответствующие условия, согреться, и просто гонят как скот", – рассказал Назаренко.

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