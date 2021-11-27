Количество жертв Голодомора в последние годы умаляли, – Стасюк

В течение последних 15 лет число жертв Голодомора существенно умаляли. Раньше никто не говорил о меньшей цифре, чем 7,5 миллиона, а потом почему-то могли насчитать только 3,5.

Это прослеживается в документах, рассказала директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.

Важно Признание Голодомора сквозь годы: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодняшнего дня

Согласно документам и экспертизам, проведенным в течение 1934 – 2003 годов, ранее никто не говорил о меньшем числе, чем 7,5 миллиона.

После вмешательства России цифры уменьшились

Стасюк рассказала, что в 2003 году 25 стран-членов ООН подписали Совместное заявление по случаю 70-й годовщины Голодомора. Там было указано количество жертв от 7 до 10 миллионов.

Тогда, по словам директора, в работу включились так называемые российские исследователи "всесоюзного голода". Они насчитали лишь 3,5 миллиона.

Архивы никто не брал в руки 85 лет

Впоследствии некоторые историки начали внедрять в Украине цифру в 3,5 миллиона, скрывая и умаляя последствия геноцида. Однако материалы, подтверждающие истинное количество жертв, есть. Когда они лежали в архивах, никто не брал в руки их в течение 85 лет. Теперь документы изучают.

В конце 30 годов 20 века демографы отмечали, что в Украине не только нет прироста населения, а есть минус 7,7 миллиона.

Каково реальное количество жертв

Стасюк констатировала, что исследователи говорят о 10,5 миллионах погибших. Это научно доказанная численность жертв коммунистического режима.

Однако директор отметила, что ученые еще не посчитали жертв геноцида на этнических территориях, где проживали украинцы в России.