Черный день для Гаити: число жертв землетрясения возросло до почти 1300 человек
16 августа 2021 , 07:32Читати новину українською
Источник:CNN
По состоянию на 16 августа число жертв землетрясения на Гаити составляет по меньшей мере 1 297 человек. За последние сутки число погибших возросло почти вдвое: накануне сообщали о смерти 700 человек.
Наибольшее количество погибших обнаружили на юге страны. Количество пострадавших тоже возросло – сейчас сообщают, что травмировались более 5 700 человек.
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Землетрясение разрушило свыше 13 тысяч зданий. Больницы переполнены. Эвакуация пострадавших продолжается.
Землетрясение на Гаити: главное
- На Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Сильные толчки ощутили в Доминиканской Республике, а также на территории Ямайки и Кубы.
- Специалисты сразу сообщили об угрозе возникновения цунами на побережье. Заявляли, что высота волн может достигать 3 метров.
- Масштаб материального ущерба, который нанесла катастрофа, еще не оценили. В то же время эксперты уже прогнозируют, что землетрясение повлечет в стране новый экономический кризис.
- Местные власти объявили на территории Гаити чрезвычайное положение.
- Премьер Гаити Ариэль Генри сообщил:"Я выражаю свои соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, повлекшего гибель и материальный ущерб в разных провинциях".